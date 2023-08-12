Легенда ЦСКА дал совет тренеру Федотову

Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» перед матчем четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и футбольным клубом «Сочи» дал совет главному тренеру красно-синих Владимиру Федотову.

По его словам, тренерский штаб должен почаще доверять молодым игрокам.

«Молодежь у нас подрастает хорошая, им надо больше доверять. Мы все надеемся на иностранных игроков, а они успокаиваются на достигнутом.

Вот, Карраскаль: вроде неплохой игрок был — я даже удивился, как такого футболиста поймали? А потом он требования к себе понизил — и присел на лавку. Присел на лавку, снизил требования к себе и шанс вернуться в основной состав потерял.

Нужно всегда очень скрупулезно относиться к себе, держать форму. Не всегда футболист сам понимает, что делает», — заявил Пономарев.

Игра ЦСКА — «Сочи» пройдет завтра, 12 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее экс-наставник сборной России Борис Игнатьев назвал «Урал» тренерской командой.