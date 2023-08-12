Губерниев: может, Дзюба хотел засунуть телефон в свое место, у него много таких мест

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал скандальное высказывание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес журналиста после матча чемпионата России против «Крыльев Советов». Слова Губерниева передает Sport24.

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«Может быть, Дзюба имел в виду свое место, куда он засунет телефон. Надо поинтересоваться у товарища Дзюбы, куда он хотел засунуть телефон журналиста. Как мы знаем, у Артема есть много всяких мест, куда он может засунуть. Публично надо уметь держать удар, ведь Дзюба — парень неплохой, но видно, что его что-то гнетет», — сказал Губерниев.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее глава «Локомотива» Юрий Нагорных оправдал угрозы Дзюбы в адрес журналиста.