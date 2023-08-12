Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над командой Малкома в финале арабской ЛЧ

На Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе состоялся финальный матч Кубка арабских чемпионов, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 2:1.

На 51-й минуте счет открыл нападающий «Аль-Хиляля» Микаэль, которому ассистировал бывший форвард «Зенита» Малком. На 74-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет на табло. Встреча перетекла в дополнительное время, где Роналду оформил дубль и принес победу своей команде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Арабских чемпионов — турнир, в котором принимают участие клубы из арабских стран Африки и Азии, а точнее ассоциаций входящих в САФА. Проводится с 1981 года. До этого «Аль-Хиляль» выигрывал турнир дважды (1994, 1995), а «Аль-Насру» сегодня впервые удалось завоевать этот трофей.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Ранее сообщалось, что Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии по религиозным принципам.