Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Дублем в составе «Краснодара» отметился Эдуард Сперцян. Он забил на 68-й и 89-й минутах. Во втором случае Сперцян реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, «Краснодар» одержал четвертую победу в четырех матчах на старте нового сезона чемпионата России и возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. «Оренбург» располагается на 15-й позиции, имея в активе одно очко.

В следующем матче «Краснодар» на своем поле встретится с «Локомотивом». Игра состоится 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» 20 августа в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Ранее «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью.