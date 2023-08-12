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Легионер «Локомотива»: я люблю Россию, но хочу вернуться в Европу

Форвард «Локомотива» Изидор заявил о желании продолжить карьеру в Европе

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Lisa Leutner/AP

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне очень нравится в России и в «Локомотиве». Я люблю РПЛ, но я нахожусь в сложной ситуации: играю не так много, а я еще молод, мне нужно прогрессировать.

Я хочу вернуться в Европу и играть в еврокубках. Моя семья ближе к Европе, поэтому отчасти хочу туда вернуться», — сказал Изидор.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/2022. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Изидора составляет €6 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее португальский агент Барбоза рассказал, кто из россиян может стать открытием европейского сезона.

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