Представитель Дзюбы прокомментировал оскорбления футболиста в адрес журналиста

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал инцидент, который произошел после встречи четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между железнодорожниками и «Крыльями Советов». Слова Гольдмана передает «Спорт-Экспресс».

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«Ситуация все-таки не особо приятная? Не особо приятная для кого? Для вас? С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов», — сказал Гольдман.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что Дзюбе нужно тренироваться, а не сниматься в юмористических шоу.