Дзюба — журналисту: я тебе телефон в одно место засуну, ты меня понял?

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Краснодаром» в резкой форме ответил журналисту, который спросил, не обидно ли ему было слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Дзюбы передает «РБ Спорт».

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» — сказал Дзюба.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на слова Дзюбы, который после матча второго тура РПЛ посетовал на качество поля в Воронеже.