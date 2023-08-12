Адвокат назвал срок, который грозит избитой конькобежке в случае клеветы на тренера

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что конькобежка Юлия Епифанова будет нести уголовную ответственность, если выяснится, что она оговорила своего тренера Александра Кардакова, обвинив того в избиении.

«Если Епифанова оговорила своего тренера, то будет нести ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если Епифанова направит заявление в полицию, где попросит возбуждения уголовного дела для тренера по статье 112, где будет средний вред здоровью, то наказание будет грозить до двух лет лишения свободы. Если она обвинит тренера в тяжком преступлении, то до трех лет.

Если будут созданы видимые условия, при которых якобы было совершено преступление, то до шести лет лишения свободы», — заявил Калинов.

Инцидент произошел на челябинском стадионе «Уральская молния».

Ранее Максим Калинов объяснил, в каком случае экспертиза назначит средний вред здоровью конькобежке Юлии Епифановой.