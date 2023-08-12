Мостовой: «Зенит» будет долго трясти после потери Малкома

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Зенит» будет долго трясти после ухода Малкома в «Аль-Хиляль». Его слова передает Legalbet.

«Спартак» сейчас нормально играет. Есть приобретения, а «Зенит» будет долго трясти после потери Малкома. У «Спартака» лидеры забивают, делают разницу. Конечно, они этим пользуются, есть отрыв от «Зенита». У петербуржцев вылезли все болячки», — сказал Мостовой.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение). В следующем туре петербуржцы сыграют с воронежским «Факелом».

После трех туров РПЛ «Спартак» делит первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут «Крылья Советов» и «Урал». Замыкает таблицу «Факел» и «Пари НН».

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию об объявлении в розыск Малкома.