Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой: «Зенит» будет долго трясти после потери Малкома

Экс-футболист Мостовой заявил, что «Зенит» будет долго трясти после ухода Малкома

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Зенит» будет долго трясти после ухода Малкома в «Аль-Хиляль». Его слова передает Legalbet.

«Спартак» сейчас нормально играет. Есть приобретения, а «Зенит» будет долго трясти после потери Малкома. У «Спартака» лидеры забивают, делают разницу. Конечно, они этим пользуются, есть отрыв от «Зенита». У петербуржцев вылезли все болячки», — сказал Мостовой.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение). В следующем туре петербуржцы сыграют с воронежским «Факелом».

После трех туров РПЛ «Спартак» делит первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут «Крылья Советов» и «Урал». Замыкает таблицу «Факел» и «Пари НН».

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию об объявлении в розыск Малкома.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях