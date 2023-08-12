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Адвокат назвал алгоритм действий по ходу разбирательства дела избитой конькобежки

Адвокат Калинов объяснил, в каком случае экспертиза назначит средний вред здоровью конькобежке Епифановой

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Haggardous50000/Shutterstock

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что степень вреда здоровью конькобежки Юлии Епифановой, которую избил челябинский тренер Александр Кардаков, будет определяться после специального исследования.

«Что касается коньков, то нужно рабираться, на каком основании Кардаков отобрал их у Епифановой, должны были они ему быть возвращены или нет — это будут разбирать в ходе проверки.

Однозначно уголовное дело будет возбуждено, будет проведено судебно-медицинское исследование, на основании этого будет утверждена квалификация — какой именно вред здоровью спортсменки был нанесен.

Если она пробудет более 21 дня на больничном, то, скорее всего, при полученных ею травмах, сотрясении и порезах, вред здоровью будет квалифицирован как средний», — заявил Калинов.

Ранее Максим Калинов заявил, что тренер Кардаков может отделаться условным сроком.

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