«Реал Сосьедад» договорился с «Динамо» по трансферу Захаряна

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» достиг договоренности с московским «Динамо» по трансферу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, испанский клуб обсуждает с Захаряном условия личного контракта. Ключевые детали контракта были обговорены изначально, поэтому ничего не может помешать сделке. Сейчас Захарян тренируется с «Динамо», однако его участие в предстоящей встрече с «Балтикой» под вопросом.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Динамо» потерпело одно поражение и сыграло вничью.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Захарян станет игроком «Реал Сосьедад» до конца выходных.