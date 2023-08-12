Адвокат назвал срок, который грозит избившему конькобежку тренеру из Челябинска

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что тренеру по конькобежному спорту Александру Кардакову грозит уголовное наказание в случае, если суд докажет его вину в избиении 20-летней спортсменки Юлии Епифановой.

«Здесь однозначно в любом случае будет возбуждено уголовное дело. Вероятнее всего, дело будет возбуждено по пункту «Д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Если тренер был ранее не судим, то говорить о реальном сроке, конечно, не приходится. Ему будет присуждено условное наказание», — заявил Калинов.

Инцидент произошел на челябинском стадионе «Уральская молния» 12 августа.

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