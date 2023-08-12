Спортивный директор СКА-Ростов оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

Спортивный директор СКА-Ростов Виктор Панченко заявил, что в сезоне-2023/24 московскому «Спартаку» не удастся выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает Legalbet.

«Является ли «Спартак» фаворитом в матче пятого тура с «Зенитом»? А что тут думать, «Зенит» их обыграет и все. В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом, однозначно», — сказал Панченко.

«Спартак» сыграет с петербургским«Зенитом» 20 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прошлом туре «Спартак» уступил на выезде екатеринбургскому «Уралу» (2:3). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав десять очков.

19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее Валерий Кечинов объяснил поражение «Спартака» в игре с «Уралом» тремя факторами.