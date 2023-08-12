Стало известно, когда Захарян переедет в Испанию

Журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что футболист московского «Динамо» Арсен Захарян станет игроком испанского «Реал Сосьедад» до конца выходных.

Сумма трансфера составит 1€3 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями игрока.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Динамо» потерпело одно поражение и сыграло вничью.

Ранее Руслан Нигматуллин предрек Сергею Пиняеву и Арсену Захаряну завершение карьеры, если они перейдут в «Зенит».