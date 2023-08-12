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Футболист «Урала»: мне все равно на провокации игроков «Спартака»

Футболист «Урала» Егорычев: все равно на провокации игроков «Спартака»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Футболист екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев рассказал, что не обращал внимания на провокации футболистов московского «Спартака» в матче четвертого Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Не обращал внимание на жесты игроков «Спартака». Мне все равно на них и эти провокации. Важно контролировать свои эмоции. Обиднее было пропустить второй мяч», — сказал Егорычев.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав десять очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее Василий Уткин заявил, что для победы над «Спартаком» надо не бросать играть.

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