«На фотографиях, сделанных снизу, все кажется крупнее»: польская девушка-боец UFC показала фото в купальнике

Польская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Каролина Ковалькевич выложила в своих соцсетях откровенное фото в купальнике.

«На фотографиях, сделанных снизу, все кажется крупнее. Согласны?» — подписала снимок спортсменка.

Один из пользователей в шутку предложил проверить теорию, выложив фотографию нижней части тела.

Ковалькевич начала карьеру в смешанных единоборствах (MMA) 18 мая 2012 года, одолев техническим нокаутом Марцену Войас. В UFC первый бой Ковалькевич состоялся 8 мая 2016 года в рамках турнира UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski. Тогда она единогласным решением судей одолела Хизер Джо Кларк.

В своем последнем поединке полячка одержала верх над Фелис Херриг в рамках турнира UFC 207. Всего в активе Ковалькевич 20 поединкjd, в которых она одержала 13 побед. Семь раз она уходила из октагона побежденной.

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