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Овечкин ответил на вопрос, нужно ли Захаряну уезжать в Европу

Хоккеист Овечкин о возможном отъезде Захаряна в Европу: у него своя голова

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Reuters

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НДЛ) Александр Овечкин заявил, что футболист московского «Динамо» Арсен Захарян должен решать сам, стоит ли ему уезжать в Европу, передает Metaratings.

«Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах. Он знает, стоит ли ему еще поиграть за «Динамо» или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе», — сказал Овечкин.

Летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались Захаряном — это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись голом и результативной передачей.

Ранее Артемий Панарин выбрал между Москвой, Санкт-Петербургом и Нью-Йорком.

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