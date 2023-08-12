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Овечкин о переходе Месси в «Интер Майами»: он самый лучший

Хоккеист Овечкин поделился мнением о переходе футболиста Месси в «Интер Майами»

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Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что футболист Лионель Месси сделал осознанный выбор, перейдя в «Интер Майами», передает Metaratings.

«Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший», — сказал Овечкин.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Ранее Месси оформил третий подряд дубль за «Интер Майами» в матче Кубка лиг.

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