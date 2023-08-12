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Рыбакина после матча с Касаткиной: я уничтожена физически

Теннисистка Рыбакина призналась, что очень устала после победы над Касаткиной

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Hannah Mckay/Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о самочувствии после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в матче 1/4 финала турнира в Монреале, передает «Чемпионат».

Рыбакина призданалась, что уничтожена физически, а также поблагодарила фанатов за то, что они остались допоздна на стадионе.

Также Рыбакина нпризналась, что не имеет опыта выступлений в столь позднее время

Встреча, которая продолжалась три с половиной часа, завершилась поражением россиянки в трех сетах (7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

В полуфинале Рыбакиной предстоит сыграть с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая в четвертьфинале обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Рыбакина является победительницей Уимблдона 2022 года.

Ранее призерка Олимпиады объяснила скандальный срыв Мирры Андреевой на судью Уимблдона.

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