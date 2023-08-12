Американский бизнесмен рассказал, за что уважают Хабиба

Американский бизнесмен и конферансье Патрик Бет-Дэвид рассказал в соцсетях о знакомстве с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, отметив, что ему понравилась их беседа.

«Посиделки с Хабибом прошлым вечером были огненные. Самой крутой частью стала беседа с Хабибом и его командой за кулисами шоу. Вот причина, по которой Хабиба так любят и уважают» — написал Бэт-Дэвид.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В марте 2022 года его включили в Зал славы UFC.

Ранее менеджер Хабиба Ризван Магомедов объяснил отказ экс-чемпиона UFC от тренировок с Илоном Маском.