Мбаппе могут запретить посещать стадион «ПСЖ»

Футболисту французского «ПСЖ» Киллиану Мбаппе могут запретить посещать стадион команды «Парк де Пренс», передает Le10sport.

Французский клуб таким жестом хочет показать отстраненность нападающего от команды.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Француз этим летом также мог оказаться в «Реале». Он получил бонусы за лояльность от «ПСЖ» за то, что по состоянию на 31 июля не покинул команду.

Мбаппе отказался продлить контракт после 2024 года. В конце сезона он может стать свободным агентом.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее Мбаппе решил остаться в «ПСЖ».