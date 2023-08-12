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Холанд рассказал о конфликте с Гвардиолой

Форвард «Манчестер Сити» Холанд рассказал о конфликте с тренером Гвардиолой

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Scott Heppell/Reuters

Норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о ссоре с наставником команды Хосепой Гвардиолой во время матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бернли», передает Sky Sports.

«Ссора с Гвардиолой произошла, когда Бернарду не отдал мне пас. Тренер был немного зол из-за моих просьб о пасе. Работать с Пепом одно удовольствие. Не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого футболиста», — сказал Холанд.

11 августа «Сити» стартовал с победы над «Бернли» в новом сезоне АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Эрлинг Холанд (дубль) и Родри. Капитан команды Кевин Де Брейне получил травму перед перерывом и был заменен.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил так называемый требл — «горожане» выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиола рассказал, за что отчитал Холанда после победы над «Бернли».

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