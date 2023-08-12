Канчельскис: у «Спартака» всегда дрожат коленки в концовках матчей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил после матча московского «Спартака» с екатеринбургским «Уралом», что у красно-белых слабая психология. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Это полезный ушат холодный воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве. Повторюсь, с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах — классика для «Спартака». У команды всегда дрожат коленки в концовках матчей, слабая психология», — сказал Канчельскис.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее экс-футболист сборной России объяснил поражение «Спартака» от «Урала».