Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент UFC назвал бой, способный превзойти поединок Маска и Цукерберга

Уайт: превзойти бой Маска и Цукерберга сможет поединок Трампа с Байденом

close
100%
Global Look Press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал поединок, который способен превзойти бой главы корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга и владельца Twitter Илона Маска. Об этом Уайт рассказал в подкасте бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.

«Это огромный поединок: нам придетcя заcтавить бывшего президента CША Дональда Трампа подратьcя c нынешним главой гоcударcтва Джо Байденом, чтобы превзойти его», — заявил Уайт. По его мнению, поединок принеcет $1 млрд.

В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице Уайта.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях