Президент UFC назвал бой, способный превзойти поединок Маска и Цукерберга

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал поединок, который способен превзойти бой главы корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга и владельца Twitter Илона Маска. Об этом Уайт рассказал в подкасте бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.

«Это огромный поединок: нам придетcя заcтавить бывшего президента CША Дональда Трампа подратьcя c нынешним главой гоcударcтва Джо Байденом, чтобы превзойти его», — заявил Уайт. По его мнению, поединок принеcет $1 млрд.

В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице Уайта.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом.