Гвардиола рассказал, за что отчитал Холанда после победы над «Бернли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил разговор на повышенных тонах с форвардом команды Эрлингом Холандом после первого тайма матча с «Бернли» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает Sky Sports.

«Он всегда хочет получить пас, выйти один на один и забить. Но до конца тайма оставалось несколько минут, до этого мы потеряли мяч [при перепасовке на своей половине поля] в ситуации Ковачичем и Родри. Бернарду правильно сделал, не отдав ему пас.

Ничего серьезного не произошло. Мы просто обсудили, как лучше действовать. Никаких проблем. Он забил два гола, и, думаю, остался доволен», — сказал испанский специалист.

Холанд отметился двумя голами по ходу первого тайма, но остался недоволен тем, что в концовке Бернарду Силва не отдал ему мяч. В ответ по пути в раздевалку Гвардиола объяснил ему, почему было опасно делать передачу, и оттолкнул при этом телевизионную камеру.

11 августа «Сити» стартовал с победы над «Бернли» в новом сезоне АПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Эрлинг Холанд (дубль) и Родри. Капитан команды Кевин Де Брейне получил травму перед перерывом и был заменен.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил так называемый требл — «горожане» выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.

Ранее футболист «Манчестер Сити» подарил платиновые айфоны одноклубникам.