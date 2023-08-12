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Легенда «Спартака» не считает трагедией поражение клуба от «Урала» в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Гладилин заявил, что в обороне клуба нет стабильности

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший тренер московского «Спартака Валерий Гладилин не считает трагедией поражение красно-белых от екатеринбургского «Урала» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Что касается «Спартака», никакой трагедии нет. «Спартак» выглядел нормально. Проблемы в обороне как были, так и есть. Это все сказывается. В каждом матче команда пропускает. Стабильности в обороне нет. Хотя вышел Джикия. Но во вратарской позиции опять мы увидели ротацию. В общем, надо играть дальше. Впереди «Зенит», — сказал специалист.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее экс-футболист сборной России объяснил поражение «Спартака» от «Урала».

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