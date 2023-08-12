Футболист «Манчестер Сити» подарил платиновые айфоны одноклубникам

Бельгийский футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заказал платиновые айфоны для представителей «горожан». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что хавбек подарил партнерам по команде платиновые iPhone 14, сделанные на заказ, в честь выигрыша требла в сезоне-2022/23. Всего он заказал 26 айфонов, дизайн которых разрабатывала бренд iDesign Gold. Стоимость каждого из них составляет £5 тысяч.

Айфоны также получили главный тренер команды Пеп Гвардиола и владелец клуба Шейх Мансур. На корпусе всех телефонов выгравированы имена получателей и логотип «Манчестер Сити».

11 августа «Сити» стартовал с победы над «Бернли» в новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Эрлинг Холанд (дубль) и Родри. Кевин Де Брейне получил травму перед перерывом и был заменен.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил так называемый требл — «горожане» выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.