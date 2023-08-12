Булыкин объяснил поражение «Спартака» от «Урала»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал причины поражения столичного «Спартака» в матче с екатеринбургским «Уралом» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.ru.

«Победная серия «Спартака» в РПЛ прервалась потому, что команда немного расслабилась в конце матча, а «Урал» простыми действиями и большим желанием вырвал не только ничью, но и победу.

Играть нужно до финального свистка. «Спартак» сегодня этого не сделал и поплатился. Это станет москвичам уроком. А «Урал» – молодцы. Команда хорошо сыграла и билась до конца», – сказал Булыкин.

11 августа красно-белые в Екатеринбурге проиграли «Уралу» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Гильермо Абаскаля впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее игру «Спартака» сравнили с осенней листвой.