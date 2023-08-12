Игру «Спартака» сравнили с осенней листвой

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский оценил атакующую линию московского «Спартака». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» хорош за счет движения вперед. Открываются, опасных моментов создают много. Такая игра завораживает, как кружащиеся осенние листья. «Спартак» нацелен на чемпионство. Все будет зависеть от междоусобных игр между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Ну и еще, может, между «Динамо» и «Краснодаром», — сказал Обедзинский.

11 августа красно-белые в Екатеринбурге проиграли «Уралу» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Гильермо Абаскаля впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее Александра Мостового «взбесил» футболист «Урала» в матче со «Спартаком».