Овечкин заявил, что следит за футбольным «Динамо»

Форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что следит за московским футбольным клубом «Динамо». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ребята молодцы, победили в последнем матче «Зенит». Первые две игры были неудачными, особенно с «Крыльями», когда вели 3:1 и закончили 3:3.

Что посоветовал бы Арсену Захаряну? Я не футболист, не знаю, куда лучше ехать, оставаться или нет. Лезть в чужую судьбу — не мое право», — сказал хоккеист.

Этим летом сразу несколько европейских клубов интересовались российским полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Это нидерландские ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд», а также итальянский «Лацио».

«Динамо» в новом сезоне Российской премьер-лиги провело три матча, в которых уступило «Краснодару» (1:3), сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» (3:3) и обыграло петербургский «Зенит» (3:2).

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что клуб топ-4 Ла Лиги согласовал контракт с Захаряном.