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Мостового «взбесил» футболист «Урала» в матче со «Спартаком»

Экс-футболист Мостовой заявил, что «Урал» превосходил «Спартак» в матче РПЛ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что красно-белые играли хуже екатеринбургского «Урала» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает РИА Новости.

«Было видно, что «Урал» превосходит «Спартак». Но москвичи отличаются хорошей скамейкой, как и другие ведущие клубы. После гола Тео Бонгонда за «Урал» стало тревожно.

Честно говоря, меня взбесил футболист уральцев, который не смог попасть с пяти шагов и пробил в штангу. «Спартак» по игре был хуже «Урала», поэтому непонятно, что бы случилось, пропусти москвичи второй мяч.

Игроки «Урала» молодцы, что вышли на первое место. Наверняка они не смогут там задержаться, потому что им будет тяжело, ведь у них скамейка не такая длинная, как у «Зенита» или «Спартака», – сказал Мостовой.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 79-й минуте матча нападающий «Урала» Гильерме Шеттине после паса Ильи Ишакова бил по пустым воротам, но попал в штангу.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее экс-хавбек сборной России назвал «Спартак» заложником своего стиля.

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