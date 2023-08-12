Овечкин ответил на вопрос об отмене русской культуры в США

Форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не чувствует отмены русской культуры в столице США. Его слова передает ТАСС.

Хоккеист заявил, что не чувствует отрицательного отношения к россиянам. «В Вашингтоне все шикарно. Болельщики относятся ко мне тепло», — подчеркнул он.

37-летний россиянин выступает за «столичных» с 2005 года. В составе американского клуба трехкратный чемпион мира стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин объяснил, почему всю карьеру играет за «Вашингтон».