Кокорин забил за «Фиорентину»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин отличился забитым мячом в товарищеском матче против «Сестри Леванте». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой «фиалок» со счетом 7:1. В составе победителей, помимо Кокорина, отличились Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири, оформивший дубль, и Кристиан Куаме. Еще два мяча были забиты футболистами «Сестри Леванте» в собственные ворота.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Прошлым летом «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре неоднократно заявляли о желании сохранить у себя форварда. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.

Ранее в Италии заявили, что наличие Кокорина в «Фиорентине» вызывает недоумение.