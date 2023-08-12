АПЛ стартовала с разгромной победы чемпиона

«Манчестер Сити» на выезде одержал победу с разгромным счетом над «Бернли» (3:0) в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе «горожан» дублем отметился Эрлинг Холанд, отличившийся на 4-й и 36-й минутах, еще один мяч забил Родри (76). «Бернли» завершал матч вдесятером. Красную карточку на 94-й минуте получил Анасс Зарури.

Болельщики хозяев освистали футболистов, преклонивших колено в знак борьбы с расизмом и любыми формами дискриминации перед началом стартового матча АПЛ.

Во втором туре чемпионата Англии «Бернли» в гостях сыграет против клуба «Лутон Таун», а подопечные Хосепа Гвардиолы на своем поле померятся силами с «Ньюкаслом». Обе игры состоятся 19 августа.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил так называемый требл — «горожане» выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.