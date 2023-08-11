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Овечкин: я сомневаюсь, что смогу побить рекорд Гретцки

Овечкин заявил, что до сих пор сомневается, что он побьет рекорд Гретцки

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Dan Hamilton/Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что сомневается в том, что он побьет рекорд легендарного Уэйна Гретци по заброшенными шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Каждое интервью, которое я даю последние два года, а может быть, и больше, кто-нибудь так и спросит про возможность побить рекорд Гретцки. Однажды я сказал, что не верю, что это реально… И я до сих пор сомневаюсь. Но верю, что это случится. Быть в этой гонке – это дорогого стоит», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин рассказал, как проведет день после того, как побьет рекорд Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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