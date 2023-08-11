Овечкин объяснил, почему всю карьеру играет за «Вашингтон»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему всю свою карьеру выступает за одну команду. Его слова передает «Чемпионат».

«Когда ты понимаешь, как к тебе относятся с любовью, душой и сердцем, зачем это менять на клуб, где ты можешь всего этого не получить?» — сказал Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин ответил, не бесят ли его слухи, что главной целью «Вашингтона» является рекорд Гретцки.