Российская фигуристка Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что фигуристка собирается зарегистрировать бренд Aleksandra Trusova. Под этим именем она сможет открывать академии, а также торговать различными товарами.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23.

В середине июля трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о дисциплине в академии Евгения Плющенко, отметив хамское поведение Александры Трусовой.

Ранее Трусова выложила фото в коротких шортах с Великой Китайской стены.