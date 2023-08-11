Радулов пожелал «Зениту» проигрыша в чемпионской гонке

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Радулов пожелал, чтобы в Российской премьер-лиге (РПЛ) сменился чемпион. Его слова передает «Матч ТВ».

«Ну вы же видите, что сейчас творит «Спартак»?! Очень хорошо играет. Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся. Но все в их руках. Выходите и обыгрывайте «Зенит», если хотите взять золото», — сказал Радулов.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение). В следующем туре петербуржцы сыграют с воронежским «Факелом».

После трех туров РПЛ «Спартак» делит первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом идут «Крылья Советов» и «Урал». Замыкает таблицу «Факел» и «Пари НН».

Ранее агент Алексей Сафонов заявил, что в «Зените» происходит хаос.