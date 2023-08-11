Овечкин ответил, не бесят ли его слухи, что главной целью «Вашингтона» является рекорд Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, не раздражают ли его слухи о том, что главной целью его команды является погоня россиянина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Многие говорят, что главная цель «Вашингтона» — это то, чтобы я побил вечный рекорд Уэйна Гретцки, не бесят ли такие разговоры? Давайте поживем, тогда и увидим. У меня еще три года контракта, посмотрим, что будет», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Александр Овечкин поделился эмоциями от игры вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным.