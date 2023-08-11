«Урал» вышел на первое место в РПЛ благодаря победе над «Спартаком»

В Екатеринбурге завершился матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Урал» принимал «Спартак». Игра закончилась победой «Урала» со счетом 3:2.

На 10-й минуте голкипер «Спартака» Илья Свинов отразил 11-метровый удар. В добавленное к первому тайму время счет открыл футболист «Урала» Даниел Мишкич. На 53-й минуте счет сравнял новичок «Спартака» Тео Бонгонда. На 81-й минуте Александр Соболев вывел московскую команду вперед. На 90-й минуте Андрей Егорычев сравнял счет, а на 94-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Спартак» впервые в сезоне потерял очки и опустился на третье место, имея в активе девять очков. «Урал» вышел на первое место, набрав 10 баллов.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что неизвестные разгромили автомобиль президента академии «Спартака».