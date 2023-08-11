Боец ММА Джоджуа планирует вернуться в октагон

Боец смешанных единоборств (ММА) Лиана Джоджуа заявила, что не закончила с боями и собирается продолжить профессиональную карьеру. Ее слова передает Legalbet.

«У меня была пауза. Я отдыхала, устала я. С 17 лет занималась спортом без перерыва. Очень сильно устала и измоталась. Потихоньку провожу сборы. После них отдыхаю. Набираю форму потихоньку. Возможно, в октябре-ноябре вернусь. Точной даты нет. С боями я не завязала. Вы еще меня увидите», — сказала Джоджуа.

Джоджуа начала свою профессиональную карьеру в 2015 году. Всего на ее счету 14 поединков, в которых она одержала восемь побед и потерпела шесть поражений. В последнем поединке, который состоялся в мае 2022 года в рамках Ares FC 6 - Ares Fighting Championship 6, она потерпела поражение от Дарьи Железняковой. Это третье поражение Лианы подряд.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его поединок с миллиардером Марком Цукербергом состоится в Италии.