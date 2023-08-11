Дзюба о своей травме: спасибо Воронежу за прекрасное поле

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба в своем Telegram-канале высказался о своей травме, которую он получил в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом», который прошел в Воронеже.

«Давно не появлялся, немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, все остальное, честно, великолепно, потрясающие болельщики, антураж был вообще сумасшедшим. Одно удовольствие в Воронеже играть», — сказал Дзюба.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее в «Локомотиве» ответили на вопрос, начался ли закат карьеры Дзюбы.