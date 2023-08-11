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Российский тренер назвал стартовую точку для отечественного хоккея

Тренер Юрзинов-младший назвал Суперсерию-1972 стартовой точкой для советского хоккея

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Григорий Соколов/РИА Новости

Известный российский специалист Владимир Юрзинов-младший заявил, что Суперсерия 1972 года между сборными СССР и Канады является стартовой точкой советского хоккея. Его слова передает Legalbet.

«Моя философия строилась на играх Суперсерии. Великие игроки, которых я знал лично. С этой серии все начиналось, это как учебник. Стартовая точка для всего советского хоккея. Работа тренеров, накал матчей, обстановка, интерес болельщиков. Наши игроки начали завоёвывать высокие места в мировых рейтингах», — сказал Юрзинов.

Суперсерия — 1972 состояла из восьми товарищеских матчей между сборными СССР и Канады. Канадцы выиграли четыре матча и стали победителями Суперсерии. Советская сборная победила трижды. Одна встреча завершилась вничью. Первые четыре игры прошли в Канаде, последующие четыре — в Москве. Матчи со сборной СССР были для Канады частью сентябрьских матчей Summit Series, в которые также вошли две встречи со Швецией и одна игра со сборной Чехословакии.

Ранее легендарный российский тренер Владимир Юрзинов-старший высказался о том, с кем должна играть сборная России по хоккею в условиях международных санкций.

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