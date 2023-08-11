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Экс-футболист «Зенита» Малком объявлен в розыск из-за неуплаты штрафов ГИБДД

Перешедший в «Аль-Хиляль» Малком объявлен в розыск из-за неуплаты штрафов ГИБДД

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Перешедший из «Зенита» в «Аль-Хиляль» бразильский футболист Малком объявлен в розыск Федеральной службой судебных приставов (ФСПП). Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что 60 штрафов ГИБДД на сумму 64 тысячи рублей были направлены в ФСПП. Приставы открыли в отношении Малкома исполнительные производства. Счета бразильца в России могут быть арестованы до тех пор, пока средства не будут списаны с них.

Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» 3 августа. Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

Ранее депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что Малком был лидером клуба с берегов Невы.

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