Экс-игрок «МЮ» назвал условие, при котором Головин мог бы вернуться в РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российский полузащитник Александр Головин может в составе «Монако» бороться за победу в Лиге 1. Его слова передает Metaratings.

«Не каждому дано играть в «Монако». Возращение в РПЛ? Зачем? Он играет в команде, которая может претендовать на первое место в Лиге 1, играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы где играем?

Если бы российские клубы играли в еврокубках, то можно было рассматривать вариант возвращения. Ему нужно самому верить, что у него будут предложения из более сильных команд. Было же предложение от «Боруссии» из Дортмунда», — сказал Канчельскис.

В прошлом сезоне «Монако» стал шестым в чемпионате Франции. 27-летний россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1.

Новый сезон в Лиге 1 стартует в середине августа. Первый матч «Монако» проведет против «Клермона».

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