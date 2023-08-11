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Агент заявил, что Азмун не вернется в Россию

Агент Тилавпур исключил переход Азмуна в «Зенит» из «Байера»

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Reuters

Футбольный агент Кова Тилавпур, занимающийся иранским рынком, заявил, что нападающий немецкого «Байера» не рассматривает вариант с возвращением в петербургский «Зенит». Его слова передает «Матч ТВ».

«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернется. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии. Насколько я владею информацией, сегодня вариант с «Зенитом» футболист и его новые агенты не рассматривают», — сказал Тилавпур.

Контракт иранского футболиста с «Байером» действует до 2027 года. Всего в минувшем сезоне нападающий провел в бундеслиге 23 игры, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Клуб занял шестое место.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга иранский форвард три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

Азмун с 2014 года выступает за сборную Ирана. За это время он провел за национальную команду 68 матчей, забив 41 мяч.

Ранее сообщалось, что клуб топ-4 Ла Лиги согласовал контракт с Арсеном Захаряном.

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