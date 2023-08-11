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Форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну запретили лететь в Мюнхен

Игроку «Тоттенхэма» Гарри Кейну пришлось вернуться домой перед вылетом в Мюнхен

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Hannah Mckay/Reuters

Нападающему английского «Тоттенхэма» Гарри Кейну запретили совершить вылет в Мюнхен (Германия), когда тот уже находился на пути в аэропорт Лондона. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол.

Как утверждает источник, утром 11 августа Кейна везли в аэропорт «Станстед», но вдруг сказали не лететь в Мюнхен и вернули обратно. Дело в том, что «Тоттенхэм» пытается изменить условия сделки с «Баварией» в последний момент. Кейн вернулся в свой дом, который находится недалеко от аэропорта, и ждет разрешения на вылет.

В завершившемся сезоне-2022/23 Кейн провел 46 матчей, забив 28 мячей. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда в €90 млн. Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма», за лондонский клуб он выступает с 2004 года. СМИ также сообщали, что форвард не хочет подписывать новый контракт с клубом, который истекает летом 2024 года. Англичане и немцы не могут сойтись по поводу стоимости нападающего.

Вместе со сборной Англии Кейн выиграл серебро чемпионата Европы — 2020 и бронзу Лиги наций — 2019.

Ранее сообщалось, что легионерам РПЛ поступают предложения расторгнуть контракты с клубами.

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