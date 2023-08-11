Российская гимнастка показала себя, прикрывшись полотенцем

Мастер спорта по художественной гимнастике Елизавета Халиуллина в своих социальных сетях рассказала о своем походе на массаж и показала себя на кушетке.

«Ввожу в привычку раз в неделю ходить на массаж. Сегодня час расслабляющего массажа, а после медитация. Это перезагружает тебя, наполняет и вдохновляет.

То, что было необходимо. Я отдохнула душой и телом!» — написала Халиуллина.

22-летняя девушка часто делится в своих социальных сетях откровенными фотографиями. Халиуллина на протяжении 12 лет занималась художественной гимнастикой. Сейчас она часто выступает в роли модели.

2 мая Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Напомним, что с прошлой весны они не выступают на международных турнирах.

Ранее американская футболистка показала фигуру в купальнике.