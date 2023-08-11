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Легионерам РПЛ поступают предложения расторгнуть контракты с клубами

Селюк рассказал, что его клиенты получают предложения о приостановке контрактов

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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный российский агент Дмитрий Селюк признался, что его клиенты, играющие в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), собираются честно отрабатывать свои контракты. Его слова передает Vprognoze.

«Вы думаете что? Моим футболистам тоже звонят, в частности Конате, и говорят: «Ты не хочешь куда-то приостановить или еще что-то»? Это делают многие футболисты и так далее. Естественно, никому в голову не придет — ни Нене, ни Конате и другим моим футболистам — приостанавливать контракт. Они играют согласно соглашению и это нормально. Каждый человек идет выполнять свой контракт и не подводит клуб, который дал возможность себя показать», — сказал Селюк.

В 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты. Поправка от 22 мая 2023 года разрешает им продлить приостановку до 30 июня 2024 года. Однако, это касается лишь тех иностранцев, кто ранее воспользовался данным правом до 7 марта 2022 года.

Также после продажи ряда игроков в европейские команды у некоторых российских клубов возникла проблема с получением выплат за трансферы.

Ранее российский футболист объяснил, почему решил покинуть Турцию и вернуться в Россию.

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