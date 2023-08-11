В Италии заявили, что наличие Кокорина в «Фиорентине» вызывает недоумение

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки считает, что российский нападающий Александр Кокорин вряд ли будет играть в «Фиорентине» в следующем сезоне. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«В «Фиорентине» очень серьезная конкуренция в атакующей линии. Если вы посмотрите на состав, то сразу несколько классных нападающих рискуют быть только запасными в новом сезоне. Кокорин? Его наличие в составе вызывает недоумение. Вряд ли он будет играть», — сказал Франки.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

Прошлым летом «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.

Ранее бывший игрок «Фиорентины» объяснил, почему Кокорин может пригодиться клубу.